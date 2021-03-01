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الإثنين، 01-03-2021 10:07 ص

كتلة هوائية باردة

المملكة على موعد مع منخفض جوي

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة، الأربعاء القادم، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وتسود أجواء باردة بوجه عام في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقّع هطول زخات من الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

 

وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل ،لتشمل أجزاءً من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية.

 

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