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الأربعاء، 07-06-2023 06:03 ص

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني غداً الخميس

غبار


الوكيل الإخباري - ستكون الأجواء اليوم الأربعاء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية .

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ليلاً:  الاجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وقالت الأرصاد إن المملكة ستتأثر الخميس بكتلة هوائية جافة، وحارة نسبيا في مقدمة منخفض جوي خماسيني حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتسجل اعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي ساعات ما بعد الظهر تتحول الأجواء تدريجيا الى مغبرة  ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة تساقط زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار.


التحذيرات ليوم الخميس:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار وانعدامها أحيانا  خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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