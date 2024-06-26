المملكة على موعد مع منخفض سطحي حراري

الوكيل الاخباري - يبقى الطقس اليوم الأربعاء حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر غدا الخميس بامتداد ضعيف لمنخفض سطحي حراري حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليسود طقس جاف و حار في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وأضافت أن الطقس ليلا يكون معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة خاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة .



ودعت إلى توخي الحذر الشديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.