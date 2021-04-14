المملكة على موعد مع موجة حارة

الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، السبت القادم، بحيث تكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وفق نشرة دائرة الأرصاد الجوية .

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وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

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