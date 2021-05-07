المملكة على موعد مع موجة حارة

الوكيل الإخباري - يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة، السبت بحيث تسود أجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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كما يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-8) درجات مئوية؛ الأحد ، وتكون الاجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.