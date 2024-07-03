المملكة على موعد مع موجة حارة

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونوهت أن المملكة ستتأثر بامتداد منخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة يوم الخميس، لذا ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.



وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

