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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-07-2024 06:41 ص

المملكة على موعد مع موجة حارة

حرارة 5


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية حارة نسبياً، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل ليصبح الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق، بينما يسود طقس حار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة خاصة في مناطق وادي الاردن والعقبة.


 




 

 


 

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