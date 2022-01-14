المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي- أسماء

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الجمعة أن هناك احتمالية لسقوط زخات خفيفة من الثلوج على المرتفعات الجبلية خلال المنخفض الجوي.

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وقال آل خطاب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة هي الطفيلة الراشدية القادسية الشوبك وادي موسى ورأس النقب.

وأضاف أن من الممكن ان تشهد تلك المناطق تراكمات غير مؤثرة لفترة محدودة

يوم الاحد.

وحذر آل خطاب من تشكل السيول والانجماد فجر الاثنين مشيرا إلى أن الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر في العاصمة عمان.

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