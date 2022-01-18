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الثلاثاء، 18-01-2022 11:40 ص

المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي - أسماء

ثلوج 3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب المناطق التي ستشهد تساقط للثلوج وتراكمات متفاوتة يوم غد الأربعاء و التي يزيد ارتفاعها عن ١٠٠٠ م . 

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وقال آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إن  المحافظات التالية :

 

عجلون (رأس منيف، عنجرة،صخرة) ومحافظة جرش(سوف،ثغرة عصفور) أما بمحافظة الكرك(المزار الجنوبي، مؤتة، ذات رأس).


وأضاف أن الطفيلة ستشهد تراكم للثلوج في مناطق (القادسية، الرشادية، العيس، البصيرة ) أما في محافظة معان ( الشوبك، رأس النقب، طيبة وادي موسى)


وبيّن آل خطاب أن العاصمة عمان ستشهد تراكم خفيف للثلوج في مناطق ( تلاع العلي ، الجبيهة، صويلح ).


وستكون تراكمات الثلوج متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة .






 




 

 


 

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