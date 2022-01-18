المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي - أسماء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب المناطق التي ستشهد تساقط للثلوج وتراكمات متفاوتة يوم غد الأربعاء و التي يزيد ارتفاعها عن ١٠٠٠ م .
وقال آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إن المحافظات التالية :
عجلون (رأس منيف، عنجرة،صخرة) ومحافظة جرش(سوف،ثغرة عصفور) أما بمحافظة الكرك(المزار الجنوبي، مؤتة، ذات رأس).
وأضاف أن الطفيلة ستشهد تراكم للثلوج في مناطق (القادسية، الرشادية، العيس، البصيرة ) أما في محافظة معان ( الشوبك، رأس النقب، طيبة وادي موسى)
وبيّن آل خطاب أن العاصمة عمان ستشهد تراكم خفيف للثلوج في مناطق ( تلاع العلي ، الجبيهة، صويلح ).
وستكون تراكمات الثلوج متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة .