المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي - أسماء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب المناطق التي ستشهد تساقط للثلوج وتراكمات متفاوتة يوم غد الأربعاء و التي يزيد ارتفاعها عن ١٠٠٠ م .

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وقال آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" إن المحافظات التالية :

عجلون (رأس منيف، عنجرة،صخرة) ومحافظة جرش(سوف،ثغرة عصفور) أما بمحافظة الكرك(المزار الجنوبي، مؤتة، ذات رأس).



وأضاف أن الطفيلة ستشهد تراكم للثلوج في مناطق (القادسية، الرشادية، العيس، البصيرة ) أما في محافظة معان ( الشوبك، رأس النقب، طيبة وادي موسى)



وبيّن آل خطاب أن العاصمة عمان ستشهد تراكم خفيف للثلوج في مناطق ( تلاع العلي ، الجبيهة، صويلح ).



وستكون تراكمات الثلوج متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة .











