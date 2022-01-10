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الإثنين، 10-01-2022 09:29 ص

المناطق التي سجلت أعلى هطول مطري في المملكة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة


كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب عن كميات الهطول المطري خلال الـ 24 ساعة الماضية في المملكة حيث شهدت مناطق الجنوب أعلى هطول.

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وقال آل خطاب اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" إن منطقة وادي اليتم في لواء القويرة شهدت أعلى معدل هطول مطري حيث بلغ 16 ملم و يليها مدينة العقبة بنسبة 11.5 ملم .


أما بالمناطق الشمالية أضاف أن منطقة الصفاوي سجلت أعلى هطول حيث بلغ 9.5 ملم ويليها منطقة الأزرق 8.7 ملم.


ويؤثر على المملكة منخفض جوي يصاحبه تساقط أمطار من أمس الأحد وسيستمر لغاية اليوم الاثنين .


 




 

 


 

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