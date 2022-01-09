المناطق المُعرضة للأمطار الغزيرة في المملكة مساء اليوم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المناطق المُتوقع أن تشهد أمطارا غزيرة وتساقط زخات البرد وترتفع معها فرص تشكل السيول هي مدينة العقبة وما حولها وصولا لمدينة معان وجنوب شرق مدينة العقبة ووادي رم والبتراء مع مساء اليوم .

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وأضاف عقل اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن المناطق الشرقية من المملكة بالدرجة الثانية ستشهد أمطارا غزيرة مشيرا إلى أن المناطق الأخرى في شمال ووسط المملكة ستشهد زخات متفرقة من الأمطار تعمل على تشكل السيول.

وتمتد حالة عدم الاستقرار الجوي من اليوم الأحد ولغاية يوم غد الإثنين.