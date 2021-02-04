الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 12:45 م

هطولات غزيرة فجرا

المنخفض الجوي مستمر

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، غدا الجمعة ، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من الأمطار بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ويتوقع مع ساعات الفجر وخلال ساعات النهار أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها محافظة العقبة ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة .

 

وتدريجياً مع ساعات المساء والليل ، تضعف الهطولات في أغلب المناطق مع احتمال استمرار هطول الأمطار على فترات في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويتشكّل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

 

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