المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم

الوكيل الإخباري - تسود المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي ، السبت، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــلا:

وتدريجياً مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول ويميل الجو الى الاستقرار، والرياح شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



