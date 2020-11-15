المنخفض القبرصي يبدأ بالتأثير على المملكة

الوكيل الإخباري - بدأت المملكة تتأثر بالمنخفض الجوي القبرصي ، عصر اليوم الأحد، حيث شهدت غالبية المناطق أمطارا غزيرة ، مصحوبة بالبرد والرعد.

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وكانت دائرة الأرصاد الجوية ، أشارت إلى تــأثر المملكة ، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

ولفتت "الأرصاد الجوية " ، إلى أنه سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأحد، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.

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