اليوم أول أيام فصل الصيف فلكيا

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

اضافة اعلان

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الثلاثاء 21/6 أول أيام فصل الصيف فلكيا.



وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" " إن الحالة الجوية المتوقعة خلال فصل الصيف ستكون أعلى من معدلاتها حيث ان متوسط درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة مئوية.

وأضاف أن الأنظمة الجوية التي تؤثر في تحديد المناخ في الصيف المنخفض الموسمي الهندي ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، ومرتفع البحر المتوسط ويعمل على أن تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية.

ويتميز يوم الانقلاب الصيفي بأطول نهار بين أيام السنة، وأقصر ساعات لليل.