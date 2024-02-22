الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

امطار وحالة عدم استقرار جوي قادمة للمملكة بهذا الموعد

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الخميس، 22-02-2024 08:58 م

امطار وحالة عدم استقرار جوي قادمة للمملكة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة الجنوبية والشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.
 
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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