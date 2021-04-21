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الأربعاء، 21-04-2021 07:48 ص

انخفاض ملموس على درجات الحرارة

انحسار الكتلة الحارة وفرصة لأمطار خفيفة

جد
توضيحية


الوكيل الإخباري - تنحسر الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، الأربعاء ، حيث يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة؛ لتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، و حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود احتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

 

 

 




 

 


 

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