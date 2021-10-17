انخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المملكة الأحد

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اليوم الأحد لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل.

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وحسب إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل تسود أجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و تتحول الأجواء لتصبح غائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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