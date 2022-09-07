انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء

الوكيل الاخباري - يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً: تسود أجواء لطيفة الحرارة ورطبة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب.