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الأربعاء، 23-03-2022 06:16 ص

انخفاض درجات الحرارة اليوم مع هواء بارد جداً

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الوكيل الإخباري - يستمر تدفق هواء بارد جداً باتجاه المملكة مرافق لامتداد منخفض جوي يتمركز غرب جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتتكاثر الغيوم تدريجياً، ومع ساعات الظهيرة تهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد  احياناً، فيما تمتد  هذه الهطولات ولفترات قصيرة إلى أجزاء من المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان، كما ويحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج ولفترات محدودة فوق قمم الجبال الشمالية العالية تكون ممزوجة بالمطر احياناً، أما في ساعات الليل فتنحسر الهطولات على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

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خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً،وباردة ليلاً،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناَ،والبحر متوسط  ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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