انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس الأحد

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل حول معدلاتها العامة؛ الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: أجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



خليج العقبة:

الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.