انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأحد

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بحوالي (5) درجات مئوية؛ الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

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ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



خليج العقبة:

الاجواء دافئة نهاراً ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

