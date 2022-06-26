انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأحد

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً: تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.