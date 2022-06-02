انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتسود في أغلب المناطق رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة، بينما يتوقع أن تشهد المناطق الشرقية من المملكة رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة)، تؤدي إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

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ليــــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وقد تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً في شرق المملكة.



- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.