انخفاض طفيف على الحرارة الأحد

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الأحد ، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ،تكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.