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الأربعاء، 02-06-2021 07:36 ص

أقل من معدلاتها

انخفاض طفيف على الحرارة الأربعاء

رب
انخفاض طفيف على الحرارة


الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة، قليلاً، الأربعاء، لتسجّل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تميل الأجواء الى البرودة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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