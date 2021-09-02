انخفاض طفيف على الحرارة الخميس

الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الخميس مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، حارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تثير الغبار في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، معتدلة في السهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.