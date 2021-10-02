السبت 02-10-2021
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انخفاض طفيف على الحرارة السبت

السبت، 02-10-2021 07:58 ص

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

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الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، السبت، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وتكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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