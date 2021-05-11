الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
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انخفاض طفيف على الحرارة

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الثلاثاء، 11-05-2021 07:47 ص

احتمالية هطول زخات مطرية خفيفة

انخفاض طفيف على الحرارة

ربيع
انخفاض طفيف على الحرارة


الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً؛ الثلاثاء، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 




 

 


 

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