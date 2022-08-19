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الجمعة، 19-08-2022 09:31 ص

انخفاض طفيف على درجات الحرارة الجمعة

عمان


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحيانًا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة، وتبقى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة أحياناً.


وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 32، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 31، وفي مرتفعات الشراة 15 - 30، وفي مناطق البادية 22 - 39، وفي مناطق السهول 21 - 34، وفي الأغوار الشمالية 24 - 38، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 40، وفي البحر الميت 26 - 39، وفي خليج العقبة 27 - 40 درجة مئوية.


 




 

 


 

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