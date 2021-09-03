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الجمعة، 03-09-2021 08:37 ص

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة في المملكة

الطقس


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الجمعة، لتكون حول معدلاتها الاعتيادية؛ مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على المنخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء ليلا، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية و السهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


السبت، تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسياً في مناطق البادية ،وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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