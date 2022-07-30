السبت 30-07-2022
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انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

السبت، 30-07-2022 06:11 ص

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في المناطق الشرقية. 

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.


خليج العقبة:
الأجواء حارة جداً نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.
-عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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