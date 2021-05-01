انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في البادية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.