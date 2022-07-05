الثلاثاء 05-07-2022
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الثلاثاء، 05-07-2022 09:34 ص

انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء

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الوكيل الاخباري- يوم الثلاثاء نهاراً الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.   


التحذيرات ليوم الثلاثاء :


- احتمال تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


اما يوم الاربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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