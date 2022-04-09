انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسود أجواء معتدلة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــــــلاً:الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبيا نهارا ، ومعتدلة ليلا ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الشمالية