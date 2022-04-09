السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت

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السبت، 09-04-2022 07:06 ص

انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسود أجواء معتدلة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــــــلاً:الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبيا نهارا ، ومعتدلة ليلا ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الشمالية


 




 

 


 

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