انخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسود أجواء معتدلة بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليــــــــــــــلاً:الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نسبيا نهارا ، ومعتدلة ليلا ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الشمالية