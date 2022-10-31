انخفاض على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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ليـــــــــلاً:

الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية.

-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

-خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

