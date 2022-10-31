الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد قتلى كارثة الجسر في الهند

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

وفيات الاثنين 31 -10-2022

بلدية المفرق بصدد تغيير اتجاهات السير في شارعين بالوسط التجاري

اصابة احد ضباط ادارة مكافحة المخدرات واحد تجار المخدرات اثناء اشتباك مسلح

بدء فعاليات مؤتمر التطوير السياحي في الرصيفة

أبو حمور : “الحل الأنسب كي لا يعطش الأردنيون هو تحلية المياه”

بحث التعاون بين أردنية العقبة والسفارة الاسترالية

الإثنين، 31-10-2022 06:11 ص

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

تاكسي1


الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان


ليـــــــــلاً:
 الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهارا ولطيفة ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
-خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات  الليل المتأخرة  فوق المرتفعات الجبلية.
-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102022256192673513545

الارصاد : الأمطار تعود الى المملكة اعتبارا من هذا الموعد

alwakeel (8)

الأرصاد تتوقع انخفاض الأمطار 30% عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف

مطر 1

الأرصاد: فرصة ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر اليوم

1020222411023219625962

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

10202222203759623721644

الارصاد : عودة الأمطار والاجواء الباردة الى المملكة في هذا الموعد

ابراج السادس

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
ابراج السادس

درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية اليوم

الوكيل خاص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

عمان خاص

درجات حرارة أقل من معدلاتها في المملكة

الوكيل نهار

أجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم

الاردن اولا

درجات الحرارة أعلى من المعدلات بدرجتين اليوم

البلد

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم