الثلاثاء 20-07-2021
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الثلاثاء، 20-07-2021 03:31 م

انخفاض على درجات الحرارة ثاني أيام العيد

عمان


الوكيل الإخباري - يتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم غد الأربعاء في الأردن المزيد من الانخفاض لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارا نسبيًا في المرتفعات الجبلية، ويكون شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية، في حين تكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تعمل على إثارة بعض من الغبار الخفيف في المناطق الصحراوية.

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حالة الطقس المتوقعة ليلة الأربعاء في المملكة:


يتوقع أن تسود أجواء معتدلة في الجبال والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التوصيات:


عدم التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس
شرب السوائل باستمرار
عدم ترك الأطفال داخل السيارات


 




 

 


 

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