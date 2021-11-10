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الأربعاء، 10-11-2021 10:43 ص

انخفاض على درجات الحرارة نهاية الاسبوع

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الوكيل الاخباري- كشف مدير دائرة الأرصاد الجويه رائد آل خطاب ، اليوم الاربعاء عن كتلة هوائية تميل للبرودة قادمة من شرق اوروبا على المملكة مع عطلة نهاية الاسبوع ، حيث تنخفض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة في كافة مناطق المملكة ومن المتوقع ان تسجل الحرارة العظمى بالنسبة للعاصمة عمان يومي الخميس والجمعة مابين 20-23 درجة مئوية بينما المناطق المنخفضة كالاغوار والعقبة والبحر الميت سوف تتراوح مابين 29-31 درجة مئوية.

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كما تسود رياح شرقية سوف تعطي شعور بالبرودة خاصة في ساعات الصباح واثناء الليل .


وحسب ماتشير اليه التحليلات الاولية الى هناك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار ليل السبت ونهار الاحد سوف تؤدي باذن الله في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة الى زخات من المطر التي قد تكون مصحوبة بالرعد .

 

 


 




 

 


 

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