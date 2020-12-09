الأربعاء 09-12-2020
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الأربعاء، 09-12-2020 06:45 ص

تشكّل الضباب مساءً

انخفاض على درجات الحرارة

طقس
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل خلال ساعات الفجر والصباح الباكر أن تهطل زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

 


 




 

 


 

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