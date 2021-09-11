انخفاض قليل على درجات الحرارة السبت

الوكيل الإخباري - يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة السبت ، بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تميل الأجواء للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية ، ومعتدلة في باقي المناطق،مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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