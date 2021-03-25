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بريطانيا.. ارتفاع إصابات وانخفاض وفيات كورونا

الخميس، 25-03-2021 08:11 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة مما يؤدي إلى إثارة الغبار في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة .

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وليلا تسود أجواء أكثر برودة في أغلب المناطق، مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


 




 

 


 

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