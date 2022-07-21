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الخميس، 21-07-2022 06:13 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً لتسجل ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتسود الأجواء الصيفية العادية في معظم مناطق المملكة، بينما تكون حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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خليج العقبة:
 الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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