الخميس 07-04-2022
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الخميس، 07-04-2022 07:18 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار اليوم

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الوكيل الإخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــــــــلاً:الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام،والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء حارة نهاراً،ومعتدلة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم العالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول على فترات إلى جنوبية،والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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