الثلاثاء 12-04-2022
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الثلاثاء، 12-04-2022 07:11 ص

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

عمان 1


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر،تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً:الأجواء باردة في أغلب المناطق ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكرفوق المرتفعات الجبلية العالية.
-  احتمال  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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