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الثلاثاء، 19-04-2022 07:17 ص

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - ينحسر تأثير المنخفض الخماسيني، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛لتعود حول معدلاتها الطبيعية، الأجواء ربيعة معتدلة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة،والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــــلاً:أجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة ،والرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.


خليج العقبة:
نهـــــــــاراً:الأجواء حارة نسبيا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ليــــــــــلاً:الأجواء لطيفة الحرارة، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية


 




 

 


 

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