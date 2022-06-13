انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً: تسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نسبياً نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.