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انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب - مناطق

الأحد، 16-01-2022 07:55 ص

انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب - مناطق

ضباب


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب عن المناطق التي تنعدم بها مدى الرؤية الأفقية بسبب الأحوال الجوية صباح اليوم الأحد .

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وقال آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" إن محافظتي الطفيلة وعجلون و منطقة رأس منيف ينعدم بهم مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.


وأضاف أن محافظتي السلط وعمان و منطقة الشوبك يشهدوا ضباب كثيف مصاحب لأمطار غزيرة مع تشكل للسيول .


وحذر آل خطاب من خطر الانزلاق وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر .




 




 

 


 

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