السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 11-05-2024 06:51 م

انقلاب جذري على حالة الطقس وامطار في الاردن الاحد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة .

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ووفق الارصاد الجوية يكون الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة .

 

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