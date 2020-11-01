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الأحد، 01-11-2020 12:40 ص

انقلاب على الاجواء الصيفية وسيول متوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - نشرت الارصاد الجوية تفاصيل تساقط الامطار في عدد من مناطق المملكة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين نتيجة التاثر بحالة من عدم الاستقرار الجوية تبدأ من يوم غد الاثنين بامطار غزيرة .

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حيث ان يوم الثلاثاء تكون الاجواء لطيفة إلى معتدلة الحرارة بوجه عام، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول أمطار متفرقة في أنحاء مختلفة من المملكة .

 

اما الاربعاء توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول أمطار بين الحين والاخر خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

وحذرت الارصاد الجوية خلال نشرتها من جريان مياه الامطار في الاودية والانزلاق على الطرقات . 


 




 

 


 

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