الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 03:20 م

انقلاب على حالة الطقس الاسبوع القادم وتوقع هطول امطار غزيرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع طقس ان تتأثر المملكة اعتبارا من بداية الاسبوع القادم ، بحالة عدم استقرار جوي في مناطق متفرقة من المملكة . 

 ووفق نشرات المواقع ان مناطق مختلفة من المملكة ستتأثر في الحالة الجوية المتوقعة وسينتج خلالها تشكل السحب والغبار ويرافقها هطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً.

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بدوره أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن مساء يوم الجمعة القادم سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي.
 
وقال آل خطاب بتصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" إن المملكة ستشهد زخات خفيفة من الأمطار ، مساء يوم الجمعة ومن المتوقع أن تستمر إلى يوم السبت في محافظات الشمال والوسط، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة.

 

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