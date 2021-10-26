انقلاب على حالة الطقس الاسبوع القادم وتوقع هطول امطار غزيرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع طقس ان تتأثر المملكة اعتبارا من بداية الاسبوع القادم ، بحالة عدم استقرار جوي في مناطق متفرقة من المملكة .



ووفق نشرات المواقع ان مناطق مختلفة من المملكة ستتأثر في الحالة الجوية المتوقعة وسينتج خلالها تشكل السحب والغبار ويرافقها هطول زخات من الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً.

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بدوره أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن مساء يوم الجمعة القادم سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي.



وقال آل خطاب بتصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" إن المملكة ستشهد زخات خفيفة من الأمطار ، مساء يوم الجمعة ومن المتوقع أن تستمر إلى يوم السبت في محافظات الشمال والوسط، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة.

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